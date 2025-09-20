FolloGav a caccia del tris. Si gioca con l’Altotevere.

Francesco Baiano ed i suoi ragazzi vanno a caccia della terza vittoria di fila. Il Follonica Gavorrano torna in campo nell’anticipo di oggi alle 15 in casa del Vivi Altotevere Sansepolcro per la terza sfida del girone E di serie D. Per i biancorossoblù la terza di campionato sarà importante per dare continuità ai risultati e al gioco espresso nelle prime due uscite del girone E di Serie D e ai due passaggi del turno di Coppa Italia (i minerari si confronteranno, il prossimo 8 ottobre ai trentaduesimi, contro il Valmontone). In vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, con il Follonica Gavorrano impegnato in casa con il Terranuova Traiana, il gruppo di mister Francesco Baiano affronterà così l’anticipo di oggi alla ricerca del terzo successo consecutivo – dopo le vittorie con Cannara e Poggibonsi – ritrovando dopo una stagione di assenza il Vivi Altotevere Sansepolcro allo stadio comunale Buitoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

