Follia in strada provoca un incidente Poi sfodera un machete | denunciato
Minaccia automobilista con machete, poi fugge e provoca un incidente: rintracciato e denunciato dai carabinieri. Nel pomeriggio dell’altro ieri, i carabinieri della stazione di Cento hanno denunciato in stato di libertà un 34enne poiché indagato a seguito di minacce ad un automobilista e del successivo incidente che avrebbe causato durante la fuga a forte velocità. Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di ieri quando un 34enne del posto, mentre percorreva le strade di Terre del Reno, a bordo della propria autovettura, avrebbe trovato da ridire con un altro utente della strada per una manovra a suo giudizio azzardata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: follia - strada
Notte di follia in strada: “Mio figlio pestato a sangue da 3 ragazzini uscito dal lavoro”
Follia in strada: 36enne noleggia una Porsche, sfreccia ad altissima velocità e poi è choc
Follia dopo la lite nei pressi del bar, ubriaco si sdraia in mezzo alla strada: i Carabinieri usano lo spray al peperoncino
Follia in strada: donna si china sotto un treno per superare il passaggio a livello IL VIDEO QUI https://qds.it/video-follia-donna-treno-attraversamento-binari/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews Vai su Facebook
Follia a Foggia, uomini stesi in strada in pieno centro: le auto costrette a fare slalom per non investirli FOTO - X Vai su X
Follia in strada, provoca un incidente. Poi sfodera un machete: denunciato; Notte di ordinaria follia. Provoca due incidenti poi sfodera un machete. Catturato dopo la fuga; Grottaglie, panico in via Buonarroti: Audi pirata causa incidente e si schianta su auto parcheggiate.
Follia in strada, provoca un incidente. Poi sfodera un machete: denunciato - Minaccia automobilista con machete, poi fugge e provoca un incidente: rintracciato e denunciato dai carabinieri. ilrestodelcarlino.it scrive
Notte di ordinaria follia. Provoca due incidenti poi sfodera un machete. Catturato dopo la fuga - Provoca due incidenti nel giro di pochi minuti, estrae un machete e lo utilizza per intimidire i presenti, fugge dalla polizia sperando di riuscire a farla franca, prima di essere infine rintracciato ... Scrive ilrestodelcarlino.it