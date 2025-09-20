Follia in strada provoca un incidente Poi sfodera un machete | denunciato

Minaccia automobilista con machete, poi fugge e provoca un incidente: rintracciato e denunciato dai carabinieri. Nel pomeriggio dell’altro ieri, i carabinieri della stazione di Cento hanno denunciato in stato di libertà un 34enne poiché indagato a seguito di minacce ad un automobilista e del successivo incidente che avrebbe causato durante la fuga a forte velocità. Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di ieri quando un 34enne del posto, mentre percorreva le strade di Terre del Reno, a bordo della propria autovettura, avrebbe trovato da ridire con un altro utente della strada per una manovra a suo giudizio azzardata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

