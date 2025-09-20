Foligno al Blasone la matricola Camaiore | Vogliamo ripartire subito Ma senza frenesia
FOLIGNO – "Proveremo a ripartire subito evitando la frenesia per ottenere tutto e subito per andare incontro a qualche rischio di troppo che potremo pagare a caro presso". Frase con la quale Walid Khribech, capitano dei falchetti, alla vigilia dell’anticipo odierno Foligno - Camaiore (stadio Blasone fischio di inizio ore 15), carica la squadra consapevole delle difficoltà che nasconde l’appuntamento con la neo – promossa compagine toscana. "Una squadra che ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, all’insegna dell’entusiasmo che arriva al Blasone carica del successo ottenuto con il Prato a conferma delle potenzialità di una squadra che contro il Foligno – continua Khribech – proverà a renderci la vita dura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
