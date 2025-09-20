Foce del torrente Zafferia sversamenti fognari

Messinatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere del Primo Quartiere Mario Crottogini segnalo lo sversamento fognario della tubazione centrale dell'Amam alla foce del torrente Zafferia. “E' in corso inquinamento ambientala, c 'è troppa indifferenza in merito a questa tematica mi auguro che definitivamente venga risolto il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foce - torrente

Niente più scarichi fognari tra Gazzi e Zafferia, Siracusano: Problema risolto dopo 50 anni; Messina. Altri lavori per togliere la fogna alla foce del Gazzi. Ed è pieno di rifiuti. VIDEO; Messina, Amam e gestione delle fogne: piovono denunce.

A Messina il torrente Zafferia straripa e intrappola in casa i residenti - Il temporale che imperversa su Messina fin dalle prime ore della giornata ha fatto straripare il torrente della frazione di Zafferia, che è stata invasa da fango e detriti. huffingtonpost.it scrive

Straripa il torrente Zafferia a Messina: strade come fiumi e auto trascinate via - A causa del maltempo che si è abbattuto su Messina e su tutta la Sicilia, il torrente Zafferia è esondato allagando diverse strade della città. Scrive video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Foce Torrente Zafferia Sversamenti