Flowervale Street ha attraversato rinvii e speculazioni, ma ora le prime anticipazioni confermano la sua natura spettacolare: una collisione tra nostalgia anni '80, immaginario spielberghiano e dinosauri in piena IMAX. Con Flowervale Street, David Robert Mitchell torna dietro la macchina da presa per un'avventura che mescola dinosauri e viaggi temporali. Interpretato da Ewan McGregor e Anne Hathaway, il film promette suspense, meraviglia e un tocco spielberghiano, tra atmosfere anni '80 e sopravvivenza preistorica. Flowervale Street, il ritorno di David Robert Mitchell Ambientato negli anni Ottanta, Flowervale Street segue la vicenda di due genitori, interpretati da Ewan McGregor e Anne Hathaway, che vivono con i loro figli in un tranquillo quartiere suburbano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Flowervale Street, nuovi dettagli sul film con Anne Hathaway ed Ewan McGregor: "È pieno di dinosauri"