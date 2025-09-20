Flop Rossella Fiamingo | il video del disastro sorprende i social

Rossella Fiamingo sciocca i social con un video esilarante: colpi goffi e tanta ironia ed ecco emergere in mondovisione il lato più comico della campionessa. Jannik Sinner è una perla rara. In qualunque sport si cimenti, incredibile ma vero, fa sempre un figurone. Non solo sa giocare a tennis, ma è bravissimo anche sugli sci e a calcio. Il che fa pensare che abbia una sorta di predisposizione naturale, se vogliamo, per lo sport, tale da assicurargli il “successo” in qualunque, o quasi, disciplina decida di “esplorare”. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Flop Rossella Fiamingo: il video del “disastro” sorprende i social

In questa notizia si parla di: flop - rossella

I flop con Putin e la trappola che si è creato da solo - facebook.com Vai su Facebook

Rossella Fiamingo, flop Mondiale: «Si sale, si scende e si riparte»; Mondiali di scherma, flop spada e fioretto: da Fiamingo a Marini, tutto quello che non è andato; Flop Rossella Fiamingo: il video del disastro sorprende i social.

Parigi 2024, Rossella Fiamingo: "Non vedo l'ora di incontrare Mattarella" - Abbiamo già segnato in agenda il 23 settembre, noi abbiamo un bel legame con il Presidente, ci segue sempre, capisce di sport e ha voluto premiare i quarti posti e questo è un gesto ... Da repubblica.it