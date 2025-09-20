Fiumicino il sindaco al Museo del Sax per il concerto di Max Ionata & Young Lions
Fiumicino, 20 settembre 2025 – Ieri sera il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha preso parte al quarto appuntamento del “Fiumicino Jazz Festival”, rassegna inserita nel calendario culturale “Sere d’Estate 2025” promossa dall’Amministrazione Comunale. Il Museo del Saxofono, ha ospitato l’esibizione di Max Ionata & Young Lions. Ionata, tra i più autorevoli interpreti italiani del sax, ha guidato sul palco Manuel Magrini al pianoforte, Vincenzo Quirico al contrabbasso e Cesare Mangiocavallo alla batteria. Il quartetto ha proposto un repertorio raffinato, capace di intrecciare composizioni originali e nuove letture di celebri standard jazzistici, in un appassionante dialogo tra la tradizione afroamericana e la contemporaneità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
