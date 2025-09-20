Fiuggi il nuovo stabilimento dell' imbottigliamento è realtà Il taglio del nastro con Leonardo Maria del Vecchio

Frosinonetoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella di ieri è stata un'altra giornata storica per la città di Fiuggi e per tutto il nord della Ciociaria. È stato inaugurato, alla presenza delle istituzioni, dei dipendenti e dei partner strategici, il nuovo stabilimento di imbottigliamento di Acqua Fiuggi. Il progetto di rilancio è stato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiuggi - nuovo

Oggi l'inaugurazione del nuovo stabilimento dell'imbottigliamento dell'acqua Fiuggi

Oggi l'inaugurazione del nuovo stabilimento dell'imbottigliamento dell'acqua Fiuggi; Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. inaugura il nuovo stabilimento di imbottigliamento dell’Acqua Fiuggi; FIUGGI – INAUGURATO IL NUOVO IMPIANTO DI IMBOTTIGLIAMENTO DI ACQUA FIUGGI.

fiuggi nuovo stabilimento imbottigliamentoAcqua di Fiuggi, parte il rilancio: «Diventerà un marchio di lusso» - «Scriviamo una pagina importante della storia di Fiuggi», lo ha detto ieri Leonardo Maria Del Vecchio tagliando il nastro del nuovo stabilimento di imbottigliamento ... Come scrive ilmessaggero.it

Acqua di Fiuggi nel futuro. Oggi il nuovo stabilimento - Un rilancio da 40 milioni di euro per un futuro tra storia e innovazione, Leonardo Maria Del Vecchio inaugura il nuovo sito industriale di Acqua Fiuggi. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Fiuggi Nuovo Stabilimento Imbottigliamento