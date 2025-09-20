Fitwalking for AIL 2025 il 28 settembre appuntamento a Pietrelcina

Tempo di lettura: 3 minuti Domenica 28 settembre alle 9 presso Piazza Giovanni Paolo II a Pietrelecina, si terrà l’appuntamento con la Fitwalking for AIL Benevento 2025, camminata solidale non competitiva organizzata al fine di sostenere i progetti in favore della ricerca e assistenza ai pazienti ematologici e alle loro famiglie. Partecipando alla manifestazione si potrà aderire alla campagna di raccolta fondi tramite l’acquisto di un kit del costo di 10,00 euro, contenente: sacca, maglietta e gadgets. Quest’anno la passeggiata si snoderà lungo il percorso del “Cammino del Rosario” di Pietrelcina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Fitwalking for AIL” 2025, il 28 settembre appuntamento a Pietrelcina

