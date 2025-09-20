Fitto | Jet russi sull' Estonia? Episodio inquietante avanti con le sanzioni – Il video

(Agenzia Vista) Parma, 19 settembre 2025 ""C’è tantissima preoccupazione, anche perché non si tratta del primo episodio. Avanti con le sanzioni Il supporto dell’Ucraina è un tema centrale, anche dal punto di vista strategico" così il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto, intervenendo in videoconferenza al Festival di Open. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Jet russi sull’Estonia, Fitto al Festival di Open: «Inquietante, avanti con le sanzioni a Mosca». Ma su quelle a Israele non nega il dissenso – Il video

fitto jet russi sullMosca: “I jet russi non hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia”. Zelensky: “Massiccio attacco contro l’Ucraina, tre morti” - Il ministero della Difesa russo ha negato che tre Mig russi abbiano violato lo spazio aereo estone. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

