Fitto | Jet russi sull' Estonia? Episodio inquietante avanti con le sanzioni – Il video

(Agenzia Vista) Parma, 19 settembre 2025 ""C’è tantissima preoccupazione, anche perché non si tratta del primo episodio. Avanti con le sanzioni Il supporto dell’Ucraina è un tema centrale, anche dal punto di vista strategico" così il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Fitto, intervenendo in videoconferenza al Festival di Open. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: fitto - russi

Jet russi sull’Estonia, Fitto al Festival di Open: «Inquietante, avanti con le sanzioni a Mosca». Ma su quelle a Israele non nega il dissenso – Il video

Jet russi sull’Estonia, Fitto al Festival di Open: «Inquietante, avanti con le sanzioni a Mosca». Ma su quelle a Israele non nega il dissenso – Il video - X Vai su X

Aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo estone. Lo ha reso noto il governo di Tallinn, precisando che tre caccia MiG-31 hanno sorvolato il Golfo di Finlandia per un totale di 12 minuti senza autorizzazione. I tre MiG-31 che hanno violato lo spazio aere Vai su Facebook

Fitto: Jet russi sull’Estonia? “Episodio inquietante, avanti con le sanzioni”; Jet russi sull'Estonia, Fitto al Festival di : «Inquietante, avanti con le sanzioni a Mosca». Ma su quelle a Israele non nega il dissenso - Il video; Von der Leyen: Chiudere rubinetti del gas russo. Jet russi in Estonia respinti da F-35 italiani.

Fitto: Jet russi sull'Estonia? "Episodio inquietante, avanti con le sanzioni" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it scrive

Mosca: “I jet russi non hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia”. Zelensky: “Massiccio attacco contro l’Ucraina, tre morti” - Il ministero della Difesa russo ha negato che tre Mig russi abbiano violato lo spazio aereo estone. Lo riporta ilfattoquotidiano.it