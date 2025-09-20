Fitch smonta i gufi Meloni | Percorso giusto avanti con orgoglio

La promozione di Fitch fa crollare al tappeto la strampalata narrazione della sinistra, che descrive un Paese al collasso e ormai sull'orlo del baratro. La realtà è un'altra, e la fotografia scattata dall'agenzia immortala una Nazione che ha cambiato passato rispetto agli ultimi anni. Non a caso, il rating dell'Italia passa da BBB a BBB+; l'outlook è stabile. Il semaforo verde è stato accolto con grande soddisfazione da Giorgia Meloni, che ha rivendicato l'azione del governo e ha spiegato perché è stata imboccata la via del rilancio. Il presidente del Consiglio, intervenuto in una nota diffusa da Palazzo Chigi, ha affermato che la promozione ottenuta da Fitch " conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

