Fitch promuove l’Italia | rating alzato a BBB+ outlook stabile

Fitch rivede al rialzo il giudizio sull’Italia, portando il rating da BBB a BBB+ con outlook stabile. L’agenzia di rating motiva la decisione con una “maggiore fiducia nella traiettoria di bilancio” del Paese, sostenuta da una crescente prudenza fiscale e dall’impegno a rispettare gli obiettivi fissati dal nuovo quadro di bilancio europeo a breve e medio termine. Secondo Fitch, anche un contesto politico stabile, lo slancio riformatore e la riduzione degli squilibri esterni contribuiscono al miglioramento degli indicatori di credito italiani. Soddisfazione da parte del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: “Tanto studio, tanto lavoro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

