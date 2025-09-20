“L’Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza grazie all’ aumento dell’occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti “. Il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha così commentato la il miglioramento del giudizio dell’agenzia di rating sull’Italia. “È un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono: crescita, debito, sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fitch promuove l’Italia, Meloni: “La conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto”