Dopo Standard & Poor’s anche l’agenzia Fitch promuove l’Italia, consegnandole il suo primo upgrade dell’agenzia dal 2021. Parlando di “maggiore fiducia” nella traiettoria di bilancio, l’agenzia ha alzato il suo giudizio di un gradino a ‘BBB+’ da ‘BBB’, con Outlook è stabile. “La conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto“, ha commentato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fitch promuove l’Italia, Meloni: “Conferma che governo non è slogan, ma fatti concreti”