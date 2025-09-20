Fitch promuove l’Italia ma sulla prima pagina del Corriere la notizia non c’è | lo strano black out di via Solferino
Stabilità, serietà, disciplina ripagate. La promozione “con lode” dell’Italia da parte dell’agenzia di rating Fitch è un successo per tutto il sistema Italia. Il rating che ci innalza da BBB a BBB+ con prospettive stabili è una grande notizia. E’ la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto, come ha segnalato la premier Meloni. Questo riconoscimento è solo l’ultimo di una lunga serie di “promozioni” che premiano il lavoro del governo. Un’Italia più affidabile paga meno interessi sul debito pubblico. “E questo significa che si liberano risorse che possono essere destinate a famiglie, lavoratori e imprese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
