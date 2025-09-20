Fitch promuove l’Italia | l’upgrade che premia Meloni

L’Italia torna a respirare sui mercati internazionali. Fitch Ratings ha alzato il giudizio sul debito sovrano italiano da ‘BBB’ a ‘BBB+’, mantenendo l’outlook stabile in una mossa che rappresenta un riconoscimento inequivocabile della svolta impressa dal governo Meloni alla politica economica nazionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

