Fitch promuove l' Italia di Meloni | sale il rating esulta il governo Sinistra gelata

Buone notizie per i conti pubblici italiani: l'agenzia di rating Fitch ha annunciato un upgrade del rating sovrano dell'Italia, portandolo da BBB a BBB+, con outlook stabile. Una promozione che riflette, secondo Fitch, una crescente fiducia nella gestione delle finanze pubbliche e nella capacità dell'Italia di mantenere una rotta sostenibile in termini di bilancio e riforme. Nel suo rapporto, l'agenzia sottolinea che il miglioramento è dovuto a una maggiore prudenza fiscale, a un contesto politico stabile e alla continuità delle riforme strutturali, in linea con gli obiettivi fissati dal nuovo quadro di bilancio europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fitch promuove l'Italia di Meloni: sale il rating, esulta il governo. Sinistra gelata

