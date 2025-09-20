Fitch promuove l' Italia | alza il rating

7.20 Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+ da BBB. L'outlook è stabile. L'agenzia di rating promuove l'Italia,consegnandole il suo primo Upgrade dal 2021,parlando di "maggiore fiducia" nella crescita con + 0,6% nel 2025 e un'accelerazione a una media dello 0,8% nel 2006 "Tanto studio, tanto lavoro, serio e e riservato. Abbiamo riportato l'Italia sulla giusta strada". Così il ministro Giorgetti, commenta il giudizio sull' Italia."Sono orgoglioso del lavoro della Lega e del suo ministro", aggiunge il vicepremier e ministro Salvini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

