Fitch promuove il rating dell’Italia Meloni esulta | Percorso giusto M5s | Italiani spremuti come limoni

“L’Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza grazie all’ aumento dell’occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti “. Il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha così commentato la il miglioramento del giudizio dell’agenzia di rating sull’Italia. “È un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono: crescita, debito, sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fitch promuove il rating dell’Italia, Meloni esulta: “Percorso giusto”. M5s: “Italiani spremuti come limoni”

In questa notizia si parla di: fitch - promuove

Fitch promuove la strategia Mps. Mediobanca, Monge molla Nagel

Fitch promuove il governo: alzato il rating all'Italia, mai così bene dal 2016

Fitch promuove l’Italia e alza il rating. Giorgetti: "Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada”

Fitch promuove l’Italia, il rating sale a BBB+. Cosa cambia per gli investitori? https://notizieinunclick.com/fitch-promuove-litalia-il-rating-sale-a-bbb-cosa-cambia-per-gli-investitori/… via @notizieinunclick - X Vai su X

Fitch alza il rating dell’Italia Meloni promossa; Fitch alza il rating dell’Italia a BBB+ con outlook stabile.

Rating, Fitch ci promuove e alza i voti. E Giorgetti scommette su un deficit sotto il 3% già quest’anno - Debito più elevato e crescita più lenta rispetto ai paesi nella categoria BBB, ma Fitch prevede "una riduzione dei rischi in termini di finanziamento e sostenibilità" ... Segnala blitzquotidiano.it

Fitch promuove l’Italia e alza il rating. Giorgetti: "Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada” - Roma, 19 settembre 2025 – Ci speravano, ma non ci contavano dalle parti del dicastero di via XX Settembre. Si legge su quotidiano.net