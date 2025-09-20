Fitch promuove i conti dell' Italia Meloni | Da noi niente slogan ma risultati concreti Adesso c' è il rebus manovra fiscale

Fitch promuove l'Italia, consegnandole il suo primo upgrade dell'agenzia dal 2021. L'agenzia ha alzato il suo giudizio di un gradino da "BBB" a "BBB+". L'outlook è stabile. L'agenzia parla di una "maggiore fiducia nella traiettoria fiscale dell'Italia, sostenuta da una crescente prudenza fiscale. 🔗 Leggi su Today.it

