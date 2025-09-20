Fitch premia l’Italia Meloni | Riconosciuto il nostro impegno
Anche Giorgetti festeggia: "Abbiamo portato il Paese sulla strada giusta". A Parigi piove sul bagnato: anche Dbrs taglia il rating della Francia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
BBB+, il debito sarà più leggero. Fitch premia la stabilità dell'Italia
Stasera a mercati chiusi arriva il primo test (quasi) autunnale dell'Italia con le agenzie di rating. Sotto la lente il verdetto di Fitch sul debito pubblico italiano, a distanza di qualche settimana dal declassamento del rating francese.