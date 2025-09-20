Fitch | alza rating Italia a ‘BBB+’ outlook passa a ‘stabile’

Fitch Ratings ha alzato il rating a lungo termine dell'Italia da "BBB" a "BBB+". L'outlook è passato a “stabile”. L'aggiornamento, si legge nella nota di Fitch, “riflette una maggiore fiducia nella traiettoria fiscale dell'Italia, sostenuta da una crescente prudenza fiscale e da un forte impegno nel raggiungere gli obiettivi di bilancio a breve e medio termine previsti dal nuovo quadro di bilancio dell'Ue” L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fitch: alza rating Italia a ‘BBB+’, outlook passa a ‘stabile’

