Fitch alza il rating sull’Italia Giorgia Meloni | È la conferma che il nostro percorso è giusto
«L’Italia ottiene una promozione da Fitch ». La premier Giorgia Meloni esulta per il rialzo del rating sull’Italia da parte dell’agenzia. Fitch è una delle più grandi agenzie di rating internazionali, che valuta il rischio di credito di emittenti di obbligazioni, aziende e stati sovrani. Secondo Meloni, questa sarebbe «la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza grazie all’aumento dell’occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti». Fitch ha consegnato il suo primo upgrade dell’agenzia dal 2021, parlando di «maggiore fiducia» nella traiettoria di bilancio. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: fitch - alza
Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+, outlook stabile
Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+, outlook stabile. Giorgetti: «Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada»
Fitch, alza il rating per l’Italia: BBB+ e outlook stabile
Fitch alza il rating dell'Italia, Meloni: è conferma del percorso del governo #fitch #19settembre - X Vai su X
L'agenzia Fitch alza il rating della città. Manfredi: la cura funziona Vai su Facebook
Fitch alza il rating dell’Italia, Giorgetti e Meloni: «Siamo sulla strada giusta» - Parlando di "maggiore fiducia" nella traiettoria di bilancio, l'agenzia ha alzato il suo giudizio di un gradino a ... Scrive unionesarda.it
Fitch alza il rating dell’Italia a BBB+ con outlook stabile - L’agenzia Fitch promuove l’Italia alzando il rating sul debito sovrano a BBB+ con outlook stabile. Riporta msn.com