Fitch alza il rating sull’Italia Giorgia Meloni | È la conferma che il nostro percorso è giusto

«L'Italia ottiene una promozione da Fitch ». La premier Giorgia Meloni esulta per il rialzo del rating sull'Italia da parte dell'agenzia. Fitch è una delle più grandi agenzie di rating internazionali, che valuta il rischio di credito di emittenti di obbligazioni, aziende e stati sovrani. Secondo Meloni, questa sarebbe «la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l'economia che si rafforza grazie all'aumento dell'occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti». Fitch ha consegnato il suo primo upgrade dell'agenzia dal 2021, parlando di «maggiore fiducia» nella traiettoria di bilancio.