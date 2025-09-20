Fitch alza il rating dell’Italia Meloni promossa

Fitch promuove l’Italia con un “+” per la soddisfazione di Giancarlo Giorgetti e Giorgia Meloni. L’agenzia di rating ha alzato il giudizio sul debito sovrano tricolore da BBB al BBB+, con un outlook stabile. Un passaggio importante per il Governo che esulta per la fiducia concessa alla traiettoria di bilancio e attende le altre valutazioni in arrivo da S&P, Mornigstar Dbrs, Scope e Moody’s. Il risultato rivaluta agli occhi dei mercati la tenuta economia dell’Italia, che finora ha fatto registrare il rating peggiore tra i Paesi della zona euro, fatta salva la Grecia. Il giudizio di Fitch. Nonostante un debito in leggero aumento e una crescita più lenta rispetto ai paesi della categoria BBB, l’agenzia prevede nel suo report una riduzione dei rischi in termini di finanziamento e sostenibilità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

