Fitch alza il rating dell’Italia Giorgetti | Abbiamo riportato il Paese sulla strada giusta

Il giudizio dell’agenzia: BBB+ e outlook stabile. «Scende il deficit, meno rischi». Previsti un deficit del 3,1% e una crescita del Pil dello 0,6. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

fitch alza rating dell8217italiaFitch ha alzato il rating dell’Italia da BBB a BBB+ - Venerdì sera l’agenzia statunitense di valutazione del credito Fitch, una delle tre più influenti al mondo, ha alzato il rating dell’Italia, modificandolo da BBB a BBB+. ilpost.it scrive

Fitch alza il rating per l’Italia a «BBB+», outlook stabile: ecco cosa accadrà - Ecco perché e cosa può significare per la nostra economia, per il deficit e per gli investitori. Segnala money.it

