Dopo Standard & Poor’s, anche l’agenzia Fitch promuove l’Italia alzando il rating sul debito sovrano da BBB a BBB+ con outlook stabile. La decisione, si legge in una nota, «riflette una maggiore fiducia nella traiettoria fiscale del Paese, sostenuta da una crescente prudenza e da un forte impegno a raggiungere gli obiettivi a breve e medio termine». «Un contesto politico stabile, il proseguimento delle riforme e la riduzione degli squilibri esterni migliorano ulteriormente i parametri di credito dell’Italia», ha aggiunto l’agenzia che prevede una continua e graduale riduzione del deficit nel 2025-2027, con il disavanzo atteso quest’anno al 3,1 per cento del Pil. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fitch alza il rating dell’Italia a BBB+ con outlook stabile

L'agenzia Fitch alza il rating della città. Manfredi: la cura funziona

