“Già con la scorsa manovra di bilancio, Forza Italia aveva chiesto l’abbassamento dell’aliquota IRPEF dal 35% al 33% fino a 60.000 euro, e considerando che la manovra è di circa 30 miliardi, i 12 miliardi strutturali del cuneo fiscale e quelli per gli aumenti della Pa incidono per oltre la metà. Il ceto medio è quello che si è portato sulle spalle il grande sforzo fiscale sostenuto in questi anni ed è giusto partire da lì”. Lo ha detto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento economia, intervenendo a coffee break. “Noi - ha proseguito - dobbiamo puntare sulla crescita: questo è l’aspetto più importante, la vera ricetta di politica economica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fisco: Casasco, servono interventi su ceto medio, poi puntare sulla crescita