Firenze via Mariti in sicurezza Sei settimane di lavori E riapre il rione del crollo
Firenze, 20 settembre 2025 – Via Giovanni da Empoli sarà “liberata” intorno alla metà di novembre. S’intravede dunque la fine dell’odissea della strada che insiste sul retro del cantiere Esselunga di via Mariti, tristemente noto per i cinque morti sul lavoro causati dal crollo di una trave, avvenuto il 16 febbraio del 2024. Da quel giorno, l’area è sotto sequestro e per motivi di sicurezza anche la strada in questione era interdetta ad auto e pedoni. Dopo l’ok della procura, e un’ordinanza di Palazzo Vecchio, Esselunga, proprietaria dell’area tramite la società ’La Villata’, su cui stava costruendo un supermercato, ha programmato i lavori che porteranno alla restituzione di questa strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it
A #Firenze, in corso il corte "per Gaza" che da Piazza Dalmazia proseguirà in Via Mariti, Viale Redi, Ponte San Donato, Via di Novoli, rotatoria altezza Via Forlanini, Via di Novoli, Viale Redi, Piazza Puccini, Via delle Cascine, Piazzale delle Cascine, Passer - X Vai su X
Firenze – Via Mariti Ultimo piano • Panoramico • Con box auto Sesto ed ultimo piano con ascensore Soggiorno doppio con terrazzo ? 2 camere matrimoniali (una con terrazzo privato) Bagno finestrato Box auto di proprietà A soli 1,5 km da Caregg Vai su Facebook
