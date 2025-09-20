Firenze, 20 settembre 2025 – Via Giovanni da Empoli sarà “liberata” intorno alla metà di novembre. S’intravede dunque la fine dell’odissea della strada che insiste sul retro del cantiere Esselunga di via Mariti, tristemente noto per i cinque morti sul lavoro causati dal crollo di una trave, avvenuto il 16 febbraio del 2024. Da quel giorno, l’area è sotto sequestro e per motivi di sicurezza anche la strada in questione era interdetta ad auto e pedoni. Dopo l’ok della procura, e un’ordinanza di Palazzo Vecchio, Esselunga, proprietaria dell’area tramite la società ’La Villata’, su cui stava costruendo un supermercato, ha programmato i lavori che porteranno alla restituzione di questa strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, via Mariti in sicurezza. Sei settimane di lavori. E riapre il rione del crollo