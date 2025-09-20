Firenze Ugo De Vita porta in scena in piazza della Signoria ' Savonarola'
Firenze, 20 settembre 2025 - Era il 23 maggio del 1498 quando Girolamo Savonarola, dopo la condanna per eresia, venne giustiziato a Firenze, in piazza della Signoria. Ed è proprio in questo stesso luogo dove il frate domenicano venne impiccato e arso sul rogo che Ugo De Vita porterà in anteprima europea il recital in un tempo ‘ Savonarola ’. Autore del testo che riporta in vita le parole del frate è Vincenzo Arnone, poeta e sacerdote, di cui l’attore e doppiatore De Vita da tempo è interprete di riferimento. L’arengario di Palazzo Vecchio farà da cornice all’evento che il 23 settembre andrà in scena a Firenze in prima europea intorno alle ore 19, a ingresso libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - vita
Firenze, la bancarella in San Lorenzo compie 80 anni. Roberto, cappellaio una vita: “Non voglio smettere”
Firenze: morto Roberto Guadagnuolo, ex calciante verde. Una vita difficile: dentro e fuori dal carcere
Franka Ludwig trovata senza vita in un bosco a Firenze, cosa si sa finora
Ieri sera al @caffeletterario.lemurate abbiamo dato vita insieme a un incontro davvero speciale. La sinergia tra @firenzeinrosa, @dott.ssa_racheleaspesi, @eleonora_latuafarmacista e @caffeletterario.lemurate ha reso possibile un bellissimo momento di co - facebook.com Vai su Facebook
'Corri la Vita', Firenze si prepara a colorarsi di solidarietà: oltre 38mila i partecipanti #Firenze https://055firenze.it/art/236537/Corri-la-Vita-Firenze-si-prepara-colorarsi-di-solidariet… - X Vai su X
Firenze, Ugo De Vita porta in scena in piazza della Signoria 'Savonarola'; Firenze, Ugo de Vita interpreta il “monologo di Papa Francesco” su testo di Vincenzo Arnone; Ugo De Vita racconta Ustica: omaggio alle vittime della strage in Sala d'Arme a Palazzo Vecchio.
De Vita fa rivivere Savonarola. Recital in anteprima europea in piazza della Signoria - di Maurizio Costanzo Era il 23 maggio del 1498 quando Girolamo Savonarola, dopo la condanna per eresia, venne giustiziato a ... Come scrive msn.com
Firenze, Ugo De Vita in scena col ‘Monologo di Papa Francesco’ - Ugo De Vita interpreta il ‘Monologo di Papa Francesco’ di Vincenzo Arnone, sacerdote e scrittore, alla basilica Santa Maria Novella il 28 maggio alle 18. Si legge su lanazione.it