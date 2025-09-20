Firenze | spray al peperoncino in discoteca 3 intossicati

20 set 2025

E' accaduto nella notte fra il 19 e il 20 settembre 2025 alla discoteca Tenax di Firenze. Tre giovani hanno accusato dei malori e sono stati soccorsi dal 118 per aver inalato una sostanza urticante, spruzzata in aria L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

