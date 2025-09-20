Firenze sostanza urticante in discoteca | tre giovani soccorsi dal 118 arriva la polizia
Firenze, 20 settembre 2025 – Gli occhi che bruciano durante la serata nel locale, poi l’allarme e l’arrivo dell’ambulanza e della polizia. Tre giovani soccorsi dal 118 nella notte in una discoteca di Firenze, in via Pratese, per la presunta diffusione di una sostanza urticante, che ha causato fastidi e bruciori agli occhi. E' successo intorno alle 3. Il personale sanitario ha curato sul posto un giovane di 20 anni e due maschi di 25 anni. Non risulta per nessuno di loro il trasporto al pronto soccorso. In base ai loro racconti e ai riscontri dei sintomi, il personale del 118 ha ritenuto di far intervenire la polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
