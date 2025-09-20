Firenze | giornata dei prigionieri nei lager nazisti Consegnate in Prefettura medaglie d’onore alla memoria L’elenco dei premiati

La città di Firenze ha reso omaggio agli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale, con una cerimonia tenutasi oggi, 20 settembre 2025, presso il Salone Carlo VIII di Palazzo Medici Riccardi

