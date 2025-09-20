Fiorentina-Como probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo il pesante ko interno col Napoli, la Fiorentina domenica (ore 18) ospita al Franchi il Como per la quarta giornata di campionato di Serie A. Per la squadra di Pioli quella di domani è già una partita da crocevia. Con soli due punti raccolti infatti, i viola sono obbligati a fare risultato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

