Fiorello oltre il danno la beffa | non solo il tremendo furto subito a casa ma anche gli insulti!

Fiorello racconta il furto subito nella sua villa: rubati beni per 300 mila euro. Ma a ferirlo di più sono stati gli insulti di chi ha tifato per i ladri. Ecco lo sfogo dello showman! Leggi anche: Furto a casa di Fiorello, è la quarta volta: lo showman è esasperato, il bottino è stratosferico Rosario Fiorello è tornato a parlare del furto che lui e la sua famiglia hanno subito lo scorso agosto nella loro villa a Roma. Non si è trattato di un episodio isolato, ma dell' ennesima incursione subita nel corso degli anni. Stavolta, oltre al danno economico ingente, è arrivata anche la beffa: lo showman siciliano è stato bersaglio di commenti durissimi da parte di alcuni utenti, che hanno addirittura gioito per il colpo subito in casa sua.

