Fiorello oltre il danno la beffa | non solo il tremendo furto subito a casa ma anche gli insulti!
Fiorello racconta il furto subito nella sua villa: rubati beni per 300 mila euro. Ma a ferirlo di più sono stati gli insulti di chi ha tifato per i ladri. Ecco lo sfogo dello showman! Leggi anche: Furto a casa di Fiorello, è la quarta volta: lo showman è esasperato, il bottino è stratosferico Rosario Fiorello è tornato a parlare del furto che lui e la sua famiglia hanno subito lo scorso agosto nella loro villa a Roma. Non si è trattato di un episodio isolato, ma dell’ ennesima incursione subita nel corso degli anni. Stavolta, oltre al danno economico ingente, è arrivata anche la beffa: lo showman siciliano è stato bersaglio di commenti durissimi da parte di alcuni utenti, che hanno addirittura gioito per il colpo subito in casa sua. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: fiorello - oltre
Fiorello, furto nella sua villa di Roma: bottino da oltre 300mila euro
Fiorello, furto nella villa a Roma: refurtiva per oltre 300mila euro
Svaligiata la casa di Fiorello: rubati preziosi e orologi per un bottino di oltre 300mila euro. I ladri hanno usato guanti in lattice per non lasciare impronte
In molti ci avete scritto di recarci presso il Bam Bar ma c'era una fila esagerata e quindi siamo passate oltre. In molti lo chiamano il bar di Fiorello ma non perché sia il suo, ma perché è un locale da lui spesso frequentato. Dopo aver pranzato a Taormina, avevo Vai su Facebook
Sanremo. Amadeus presenta il Festival: Si parte con la sala vuota ma...; Il pedone di Fiorello; Fiorello, oltre il danno, la beffa: non solo il tremendo furto subito a casa, ma anche gli insulti!.
Oltre al danno la beffa, parla D’Angelo. Sala d’attesa senza aria condizionata: "Stiamo risolvendo tutti i problemi" - Caldo infernale e orari dei bus ridotti a un festivo agostano, ma dentro la sala d’aspetto all’interno del nucleo principale dei toroidi l’aria condizionata non c’è. Da ilrestodelcarlino.it
Il supermercato ha chiuso, 15 lavoratori senza risposte da maggio: «Oltre al danno anche la beffa» - Il 22 maggio scorso è stato il loro ultimo giorno di lavoro: dopo oltre 45 giorni, sono in attesa di risposte e degli stipendi arretrati. Riporta ilmessaggero.it