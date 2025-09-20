Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 20 e domenica 21 settembre

Nuovo fine settimana all’insegna di eventi in Capitanata. Ecco quali non perdere.Sabato 20 settembreFoggiaAl Cep arriva il furgone di 'Schermi Cinema Multipiazza'ProvinciaManfredonia celebra il pescato fresco con 'Street Fish' e 'Ciambò'A Cerignola torna il Premio Letterario Nazionale 'Nicola. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

