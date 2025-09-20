Le aziende della nautica guardano alla transizione verde con urgenza crescente e cercano soluzioni affidabili per governare processi complessi e requisiti internazionali. In questo scenario entra in gioco un’iniziativa che unisce competenze tecniche e strumenti finanziari, pronta a trasformare le sfide in opportunità concrete di crescita sostenibile e accesso agevolato al credito. Un laboratorio finanziario . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Finanza verde in rotta: Rina e Bper pilotano la svolta della nautica