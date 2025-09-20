Film di showgirl da non perdere prima dell’album the life of a showgirl di taylor swift

20 set 2025

In attesa dell’uscita di The Life Of A Showgirl, la nuova produzione dedicata a Taylor Swift, cresce l’attesa tra i fan e gli appassionati di musica. La sorpresa del rilascio di un film inedito, previsto probabilmente per il weekend del 3 ottobre, coincide con il lancio del nuovo album della popstar. Questa iniziativa, ancora avvolta nel riserbo, potrebbe vedere una collaborazione speciale con le sale cinematografiche AMC, riprendendo il successo ottenuto con il film The Eras Tour. Per chi aspetta con ansia questa novità, si propone una selezione di pellicole che richiamano l’estetica e i temi associati alla figura della showgirl e alle atmosfere dello spettacolo dal vivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

