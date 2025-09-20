Film di showgirl da non perdere prima dell’album the life of a showgirl di taylor swift

In attesa dell’uscita di The Life Of A Showgirl, la nuova produzione dedicata a Taylor Swift, cresce l’attesa tra i fan e gli appassionati di musica. La sorpresa del rilascio di un film inedito, previsto probabilmente per il weekend del 3 ottobre, coincide con il lancio del nuovo album della popstar. Questa iniziativa, ancora avvolta nel riserbo, potrebbe vedere una collaborazione speciale con le sale cinematografiche AMC, riprendendo il successo ottenuto con il film The Eras Tour. Per chi aspetta con ansia questa novità, si propone una selezione di pellicole che richiamano l’estetica e i temi associati alla figura della showgirl e alle atmosfere dello spettacolo dal vivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film di showgirl da non perdere prima dell’album the life of a showgirl di taylor swift

Il nuovo film di Taylor Swift 'The Official Release Party of a Showgirl' consisterà in: Listening party del nuovo album 'The Life of a Showgirl'. Premiere del video musicale di 'The Fate of Ophelia' e dei dietro le quinte del video. Lyrics video di tutte le tracce dell'al

Taylor Swift, è ufficiale, il 3 ottobre al cinema 'The Official Release Party of a Showgirl'. Il "film" accompagna la pubblicazione del nuovo album 'The Life of a Showgirl'. Conterrà tra le altre cose la anteprima del primo video tratto dal disco, 'Fate of Ophelia'.

