un’analisi approfondita di un film horror estremo e controverso. Il cinema hongkonghese degli anni ’90 ha dato vita a opere che hanno sfidato i limiti della rappresentazione della violenza e del crimine, distinguendosi per il loro carattere provocatorio e spesso scioccante. Tra queste, un film del 1993 si distingue come uno dei più disturbanti e iconici: un’opera che combina elementi di true crime, exploitation e scene grottesche, lasciando un’impronta indelebile nel genere. contesto storico e stile cinematografico. Negli anni ’90, il sistema di classificazione Category III in Hong Kong ha aperto le porte a produzioni con contenuti estremi, spingendo la narrazione oltre i confini tradizionali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Film del 1993 su un serial killer che scioccò i fan dell’horror