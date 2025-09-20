Fiera del Miele | a Marentino l’evento che celebra le api e il territorio

Torinotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima domenica di settembre, il 28 settembre, Marentino propone ai turisti appassionati di prodotti genuini legati al territorio la Fiera del Miele, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino. Dalle 9 alle 19 il paese si trasforma in una grande vetrina dedicata al miele piemontese e al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

