Fiera del Miele | a Marentino l’evento che celebra le api e il territorio
Nell’ultima domenica di settembre, il 28 settembre, Marentino propone ai turisti appassionati di prodotti genuini legati al territorio la Fiera del Miele, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino. Dalle 9 alle 19 il paese si trasforma in una grande vetrina dedicata al miele piemontese e al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
A Molina la Fiera del Miele Nuovo e dei Prodotti Locali
Al via la Fiera Nazionale del Miele. Più iniziative e attività didattiche. La kermesse è pronta a stupire
Seravezza si riempie di ronzii e di dolcezza per la prima fiera "Non solo miele - e l'importanza delle api" Vai su Facebook
Fiera del Miele, oggi vengono assegnate le ‘Tre Gocce d’Oro’ - Dopo giorni ricchi di eventi, anche oggi dalle ore 9 si potrà passeggiare e fare acquisti nelle bancarelle della Fiera Nazionale del Miele. Si legge su ilrestodelcarlino.it