Fiducia dopo Manchester | Conte valuta il 4-3-3 col Pisa

La sconfitta di Manchester non ha scalfito le certezze del Napoli, anzi ha rafforzato l’orgoglio del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Fiducia dopo Manchester: Conte valuta il 4-3-3 col Pisa

Conte: Siamo in Champions con lo scudetto sul petto e grande orgoglio. Ci vorrà umiltà, fiducia e coraggio per crescere anche in Europa; Verso Manchester City-Napoli, Conte scioglie i dubbi: ecco l'undici scelto per il debutto in Champions; Chi gioca titolare tra Meret e Milinkovic-Savic in Manchester City-Napoli? La scelta di Conte e la formazione degli azzurri.

Conte dopo la Champions: «Mentalità giusta, è l'ora di reagire» - Se un inglese batte le mani a un avversario, vuol dire che questo avversario ha giocato con passione, orgoglio e amore. Lo riporta ilmattino.it