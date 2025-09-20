Fiato di madre e Pirandello | weekend con Sergio Vespertino al Teatro Agricantus
Nel weekend l'attore Sergio Vespertino si fa in due al Teatro Agricantus di Palermo. Si parte sabato 20 settembre, alle ore 21, con uno dei suoi grandi classici: “Fiato di madre”. Accompagnato sul palco dalla fisarmonicista Virginia Maiorana, con questo spettacolo Sergio Vespertino sembra volerci. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: fiato - madre
?Una madre non chiude occhio quando un figlio è fuori la sera. E non è per mancanza di fiducia. È per amore. Mentre quel figlio ride, balla, si gode la sua serata, lei aspetta. Anche se è cresciuto, anche se ha promesso un messaggio, anche se è sempre tor Vai su Facebook
Fiato di madre e Pirandello: weekend con Sergio Vespertino al Teatro Agricantus.
Gran weekend a teatro. Da Pirandello agli emoji. Politeama, Met e gli altri. Tanti spettacoli per tutti - 30 Così è (se vi pare), il grande classico di Luigi Pirandello, con l’intramontabile ... lanazione.it scrive