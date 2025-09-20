Fiaccolata per le vie del paese per dire stop alla guerra a Gaza

Cesenatoday.it | 20 set 2025

Ieri sera San Piero in Bagno e la vallata del Savio hanno dato vita a una partecipata fiaccolata per la pace e per Gaza, con centinaia di persone che hanno portato per le strade del paese un corteo. L’iniziativa, sostenuta da un ampio fronte di associazioni, sindacati e realtà locali, ha voluto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

