Dopo il grande successo ad Ancona con Maurizio Belpietro (Direttore de ‘La Verità’ e ‘Panorama’) al Festival Giornalismo d’Inchiesta 2025 è pronta ad arrivare la celebre giornalista Giorgia Cardinaletti. Sarà senza ombra di dubbio un’altra piacevolissima serata all’insegna dell’informazione autentica, narrata con competenza, rigore e passione. Ebbene sì, nella serata di venerdì 17 ottobre, a partire dalle ore 21 presso l’Auditorium Confartigianato (via F. Fioretti 2A, Ancona), grande ospite sarà il noto volto marchigiano del giornalismo televisivo Giorgia Cardinaletti. GIORGIA CARDINALETTI ALL’AUDITORIUM CONFARTIGIANATO ANCONA IL 17 OTTOBRE: AL FESTIVAL GIORNALISMO D’INCHIESTA DELLE MARCHE 2025 LA VERITA’ BATTE IL SENSAZIONALISMO. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Festival Giornalismo Inchiesta ’25: dopo Belpietro ecco Giorgia Cardinaletti