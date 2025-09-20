Festival di Sanremo | la Rai conferma la sede nella città ligure fino al 2028 proroga possibile al 2030
Il Festival di Sanremo resterà nella sua sede storica per almeno altri tre anni. La Rai e il Comune di Sanremo hanno infatti siglato una nuova convenzione che prevede lo svolgimento delle edizioni 2026, 2027 e 2028 nella città ligure, con possibilità di proroga fino al 2030. Indice. Festival di Sanremo: accordo tra Rai e Comune. Le altre città restano fuori. L’osservatorio permanente. Conclusione. FAQ Festival Di Sanremo 2026. Festival di Sanremo: accordo tra Rai e Comune. La decisione è stata ratificata dal Consiglio di Amministrazione della Rai, presieduto da Antonio Marano con la partecipazione dell’AD Giampaolo Rossi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
