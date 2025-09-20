Festival di Sanremo accordo con la Rai fino al 2028 | possibile addio all’Ariston
Finalmente è stato posto un punto alla questione Festival di Sanremo. Ora è possibile dire ufficialmente che la kermesse musicale italiana resterà sulla Rai. È stato siglato un accordo ed ecco tutti i dettagli del documento siglato. Sanremo resta alla Rai. Il Consiglio d’amministrazione della Rai ha dato il grande annuncio: il Festival di Sanremo non cambierà rete o città. Tante le ipotesi nel corso dei mesi, come l’idea di una kermesse itinerante. E invece lo status quo permane, per la soddisfazione di tutti. Il 18 settembre si è riunito il Consiglio, sotto la presidenza del consigliere facente funzioni Antonio Marano, e alla presenza dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi. 🔗 Leggi su Dilei.it
