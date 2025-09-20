Festival di Sanremo 2026 | emergono inediti dettagli
Festival di Sanremo 2026: un'edizione tra innovazione e tradizione, cosa emerge. Il Festival di Sanremo 2026 promette di essere un'edizione memorabile, capace di combinare la storica tradizione della manifestazione con un tocco di novità destinato a sorprendere il pubblico. Con la direzione artistica confermata di Carlo Conti, il Teatro Ariston di Sanremo si prepara ad ospitare cinque serate ricche di musica, spettacolo e colpi di scena. Leggi anche Jessica Morlacchi ed un nuovo annuncio: "Lavoro in corso" Sanremo accoglierà artisti e fan dal 24 al 28 febbraio 2026. La scelta delle date punta a evitare sovrapposizioni con grandi eventi sportivi internazionali e garantire la massima attenzione mediatica alla kermesse musicale italiana più famosa al mondo.
