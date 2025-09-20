Festival di Open il rapporto della Gen Z con il denaro | Il 70% si dichiara competente ma tanti cedono ai finti guru finanziari

L’educazione finanziaria è diventata un requisito fondamentale per orientarsi tra pagamenti digitali, criptovalute e gioco d’azzardo. Eppure, se ne parla ancora poco, nelle scuole e non solo. A fare luce su questo tema è il panel dal titolo L’importanza dell’educazione finanziaria nella Gen Z, che ha riunito sul palco del Festival di Open, a Parma esperti del settore, divulgatori e rappresentanti delle istituzioni. Sul palco si sono confrontati Paola Ansuini, dirigente della Banca d’Italia, Stefano De Vita, responsible gaming director di Sisal, Ginevra Zucconi, consulente finanziaria e divulgatrice social, e Guendalina Graffigna, docente di Psicologia dei consumi all’Università Cattolica. 🔗 Leggi su Open.online