Festival di Open il programma di sabato 20 settembre | da Tajani a Giorgetti da Riccardo Zanotti a Cesare Cremonini ecco tutti gli ospiti

Dopo il successo della prima giornata, il Festival di Open riparte oggi, sabato 20 settembre, con un super-programma che intreccia politica, economia, cultura, cronaca e linguaggi delle nuove generazioni. A Parma, in Piazza Garibaldi, prosegue il dialogo aperto tra leader politici, accademici, scrittori, artisti e imprenditori, chiamati a raccontare i grandi cambiamenti del nostro tempo. Quelli del linguaggio dei più giovani, ad esempio, tra social media ed AI. L’economia sarà al centro di tre appuntamenti dedicati rispettivamente all’educazione finanziaria della Gen Z, alle sfide della reindustrializzazione e alla preparazione della prossima legge di bilancio con il ministro Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: festival - open

Torna «Il Festival di Open – Le sfide del futuro»: la terza edizione dal 19 al 21 settembre a Parma

"Empire dance open festival": primi posti per due giovanissime brindisine

Torna il Ventotene Open Festival

Oggi ho avuto il piacere di partecipare al Festival di Open: un confronto aperto e diretto sui temi che stanno plasma#ndo il futuro dell’Europa — politica di coesione, prossimo bilancio pluriennale, PNRR, accordi commerciali e nuove prospettive. Un gra Vai su Facebook

Festival di Open, il cardinale Pizzaballa: «Israele si percepisce come unica vittima, non ha visione lucida del futuro» – Il video - X Vai su X

cultura; Festival di , il programma di sabato 20 settembre: da Tajani a Giorgetti, da Riccardo Zanotti a Cesare Cremonini, ecco tutti gli ospiti; Attualità e società: il Festival Open scalda i motori - Il programma completo e gli ospiti.

Festival di Open: Bello Figo spostato a domani - Ma nel programma del Festival di Open, inaugurato oggi in piazza Garibaldi, è comparsa una sostanziale modifica. Come scrive gazzettadiparma.it

Il Festival Open "scalda i motori". Fra gli ospiti anche il rapper Bello Figo: Cavandoli (Lega) all'attacco - Il programma - Sarà il dialogo fra Ehud Olmert, ex premier di Israele e sindaco di Gerusalemme, che sarà presente in piazza Garibaldi, e Nasser al Qudwa, nipote di Yasser Arafat, ex rappresentante dell’Olp alle Nazi ... Segnala gazzettadiparma.it