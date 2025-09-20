Festival di Open il ministro Giorgetti sulla prossima manovra | Ci sarà un pizzicotto alle banche – Il video

C’è anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, tra gli ospiti della seconda giornata del Festival di Open, in corso dal 19 al 21 settembre a Parma. Dal palco di Parma, il titolare del Mef parla innanzitutto del rating di Fitch sul debito sovrano italiano, che ieri ha visto una promozione a BBB+: «Finalmente ci viene riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto, a partire dalla drastica riduzione dello spread. Quella promozione è il frutto di un lavoro che non incasso io, ma il Paese, i cittadini e, ahimè, anche le banche». L’ipotesi di una riduzione dell’Irpef. Per quanto riguarda la manovra, su cui il governo ha iniziato a lavorare dopo la pausa estiva, Giorgetti assicura che «un tesoretto da spendere non c’è». 🔗 Leggi su Open.online