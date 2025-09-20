Festival di Open Giorgetti scherza sulla sua portavoce Iva Garibaldi | Nome sfortunato cognome impegnativo – Il video

Si è conclusa con una risata l’intervista a Giancarlo Giorgetti, tra i protagonisti della seconda giornata del Festival di Open. Il ministro dell’Economia si è collegato da Copenhagen, dove si trovava per l’Ecofin insieme agli altri ministri dell’Economia Ue. Ad ascoltarlo il pubblico riunito sotto il sole di piazza Garibaldi, a Parma. Un luogo che si è prestato a un facile gioco di parole con un’altra persona che di cognome fa Garibaldi: non il protagonista del Risorgimento italiano, ma Iva, portavoce del titolare del Mef. «So che deve scappare perché abbiamo sforato il tempo che ci ha dato la sua portavoce. 🔗 Leggi su Open.online